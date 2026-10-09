Shahjahanpur News: फसली नुकसान के आकलन के दिए निर्देश

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फसल नष्ट होने के बाद किसानों को परिवार के भरण-पोषण के साथ ही अगली फसल की तैयारी की चिंता सताने लगी है। बाढ़ प्रभावित किसानों की स्थिति को देखते हुए ददरौल विधायक अरविंद सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर फसलों को हुए नुकसान का आकलन कराने और नियमानुसार पात्र किसानों को राहत दिलाने के लिए कार्रवाई करने के लिए कहा है।संवाद

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कांट (शाहजहांपुर)। ददरौल विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ के चलते किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। इससे खेती पर निर्भर किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।