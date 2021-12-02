Shahjahanpur News: जेल से रिहा हुए बंदी ने लगाया मारपीट व रुपये छीनने का आरोप

उसने बताया कि वह एक मुकदमे में चार अक्तूबर को जिला कारागार भेजा गया था। वहां छह अक्तूबर की सुबह 11 बजे कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने उससे 30 हजार रुपये की रंगदारी मांगी। आरोप है कि इसके अलावा परिजनों से मिलाई के दौरान दिए गए तीन हजार रुपये भी छीन लिए। विरोध करने पर कारागार अस्पताल के सामने अज्ञात लोगों ने उसे ईंट-पत्थरों और लात-घूंसों से पीटा।आरोप है कि घटना के बाद न तो कारागार में उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया और न ही मामले में कोई कार्रवाई की गई। जेल अधीक्षक जेपी तिवारी ने बताया कि लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। संवाद