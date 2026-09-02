Shahjahanpur News: विश्वविद्यालय में उद्योग-एकेडमिक एकीकरण एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ गठित

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इसमें डॉ. प्रांजल शाही को प्रकोष्ठ का समन्वयक और डॉ. रूपक श्रीवास्तव को सह-समन्वयक बनाया गया है। इसके अलावा डॉ. अभिजीत मिश्रा, डॉ. नमिता शुक्ला, डॉ. ज्योत्सना गुप्ता, सौरभ मिश्रा और व्याख्या सक्सेना को सदस्य नामित किया गया है। गगन अग्रवाल को बाह्य आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।कुलपति प्रो.वीवी सिंह ने बताया कि प्रकोष्ठ के माध्यम से विद्यार्थियों को उद्योग आधारित प्रशिक्षण, कौशल विकास और व्यावहारिक अनुभव उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। संवाद