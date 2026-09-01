Shahjahanpur News: शार्ट सर्किट से बंद मकान में आग लगने से नकदी समेत जला गृहस्थी का सामान

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राम कीरत ने बताया कि घर के अंदर जाने पर आग लगी देखी। आसपास के लोगों की मदद से जैसे-तैसे आग पर काबू पाया गया। आग से घर में रखे 18 हजार रुपये सहित फ्रिज, अलमारी, कपड़े, बिस्तर और अन्य घरेलू सामान जल कर नष्ट हो गए। संवाद

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निगोही। रक्षाबंधन पर परिवार समेत ससुराल गए मोहल्ला इमलिया निवासी रामकीरत के बंद मकान में रविवार को देर रात बिजली के शार्ट सर्किट से आग लग गई। सोमवार को सुबह घर लौटे तो अंदर से धुआं उठता मिला।