Shahjahanpur News: शार्ट सर्किट से बंद मकान में आग लगने से नकदी समेत जला गृहस्थी का सामान
बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:19 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:19 AM IST
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निगोही। रक्षाबंधन पर परिवार समेत ससुराल गए मोहल्ला इमलिया निवासी रामकीरत के बंद मकान में रविवार को देर रात बिजली के शार्ट सर्किट से आग लग गई। सोमवार को सुबह घर लौटे तो अंदर से धुआं उठता मिला।
राम कीरत ने बताया कि घर के अंदर जाने पर आग लगी देखी। आसपास के लोगों की मदद से जैसे-तैसे आग पर काबू पाया गया। आग से घर में रखे 18 हजार रुपये सहित फ्रिज, अलमारी, कपड़े, बिस्तर और अन्य घरेलू सामान जल कर नष्ट हो गए। संवाद
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राम कीरत ने बताया कि घर के अंदर जाने पर आग लगी देखी। आसपास के लोगों की मदद से जैसे-तैसे आग पर काबू पाया गया। आग से घर में रखे 18 हजार रुपये सहित फ्रिज, अलमारी, कपड़े, बिस्तर और अन्य घरेलू सामान जल कर नष्ट हो गए। संवाद
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