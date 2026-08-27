Shahjahanpur News: रक्षाबंधन से पहले भाइयों को बांटे हेलमेट, दिलाई सुरक्षा की शपथ

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मुख्य अतिथि सीओ ट्रैफिक रणवीर सिंह यादव ने कहा कि हेलमेट वाहन चालक की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं में बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों को गंभीर चोट लगने का खतरा अधिक रहता है। संस्थापक डॉ. नमिता सिंह ने कहा कि रक्षाबंधन से पहले अभियान चलाने का उद्देश्य भाइयों को उनकी सुरक्षा का महत्व समझाना है।अध्यक्ष स्तुति गुप्ता ने कहा कि बहनें भाइयों से रक्षा सूत्र बांधते समय उनसे बिना हेलमेट वाहन न चलाने का संकल्प लें। कार्यक्रम में टीएसआई विनय पांडे, रचना सिंह, अनीता सिंह, सुमन गुप्ता, लक्ष्मी गुप्ता और अर्चना अग्रवाल का सहयोग रहा। उपाध्यक्ष रचना सिंह ने सभी का आभार जताया।