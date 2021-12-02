फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Heated exchange between Hindu Yuva Sangathan and BKU activists.

Shahjahanpur News: हिंदू युवा संगठन और भाकियू कार्यकर्ताओं के बीच जमकर नोकझोंक

Thu, 24 Sep 2026 12:51 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 12:51 AM IST
विज्ञापन
Heated exchange between Hindu Yuva Sangathan and BKU activists.
फोटो- 47 और 48
विज्ञापन

- भाकियू कार्यकर्ताओं ने थाने के गेट पर किया धरना प्रदर्शन और हंगामा
- दोनों ने एक-दूसरे के कार्यकर्ताओं पर लगाया मारपीट, सोने की लर छीनने का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
पुवायां। मारपीट के मामले में हिंदू युवा संगठन और भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए और थाने के अंदर दोनों पक्षों में जमकर नोकझोंक हुई। भाकियू कार्यकर्ताओं ने थाने के गेट पर धरना प्रदर्शन भी किया।

हिंदू युवा संगठन के राघव श्रीवास्तव ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि मंगलवार रात भाकियू कार्यकर्ता आलोक मिश्रा आदि उनको बाइक पर जबरन बिठाकर एक अस्पताल ले गए और 20-25 लोगों ने एकराय होकर पिटाई की थी। पिटाई का वीडियो भी बनाया गया और सोने की लर आदि छीन ली गई थी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने की तैयारी कर रही थी, तब तक अनुज मिश्रा कई कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंच गए और राघव श्रीवास्तव सहित कई लोगों के खिलाफ उनके अस्पताल आकर डॉक्टर आदि के साथ गाली-गलौज और पिटाई कर जान से मारने की धमकी देने और सोने की लर छीनने की तहरीर दी।
विज्ञापन

शाम सात बजे भाकियू कार्यकर्ताओं ने रिपोर्ट दर्ज करने की मांग को लेकर थाने के गेट पर धरना प्रदर्शन शुरु कर दिया। जानकारी पाकर हिंदू संगठन के अध्यक्ष अवनीश मिश्रा सहित कई कार्यकर्ता थाने आ पहुंचे। सूचना पाकर सीओ प्रवीण मलिक थाने पहुंचे और भाकियू कार्यकर्ताओं को थाने के अंदर ले गए। रात आठ बजे तक वार्ता चलती रही। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि दोनों से तहरीर मिली थी। वार्ता के बाद दोनों पक्षों ने तीन दिन तक कोई कार्रवाई न करने और इस दौरान आपस में बातचीत कर मामले को शांत करने की बता लिखकर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed