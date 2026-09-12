Shahjahanpur News: 25 मामलों की सुनवाई, दो दंपतियों में हुआ समझौता

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केंद्र प्रभारी मधु यादव ने बताया कि मीरानपुर कटरा क्षेत्र के दंपती की शादी को 15 साल हुए थे। उनकी चार बेटियां हैं। पिछले कुछ समय से दंपती में विवाद चल रहा था। आवेदिका ने बताया कि पति गाली-गलौज व मारपीट करता हैं, उनकी बात नहीं मानता है। वहीं, निगोही के दंपती की शादी को दो साल हुए थे। दो माह से मायके में रह रही महिला ने बताया कि पति शराब पीकर मारपीट करता है। पति ने शराब न पीने की बात कहते हुए समझौता किया। संवाद

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शाहजहांपुर। रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित परिवार परामर्श केंद्र पर शुक्रवार को 25 मामलों की सुनवाई की गई। इनमें दो दंपतियों का समझौता होने पर उन्हें केंद्र से विदा किया गया।