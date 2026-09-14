Shahjahanpur News: आरोग्य मेलों में मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की भरमार
बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:01 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:01 AM IST
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शाहजहांपुर। जनपद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर रविवार को आयोजित मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेलों में सुबह से दोपहर तक मरीज पहुंचते रहे। इनमें मौसमी बीमारियों से पीड़ितों की बहुतायत रही।
तिलहर। आरोग्य मेले के तहत राजनपुर, रमापुर और कुंवरगंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों की जांच कर उन्हें निशुल्क दवाएं दी गईं। राजनपुर पीएचसी में डॉ. अभिषेक जौहरी और रमापुर पीएचसी में फार्मासिस्ट संजीव कुमार ने 50-50 मरीजों काे दवाएं देने के साथ कई मरीजों के खून के नमूने लिए। कुंवरगंज पीएचसी डॉ. अनुराग गुप्ता ने 40 मरीजों का उपचार किया।
खुदागंज। हसनापुर पीएचसी में लगे आरोग्य मेले में डॉ. फहीम खां ने 29 मरीजों के स्वास्थ्य का परीक्षण कर उन्हें दवाएं दीं।
परौर। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित आरोग्य मेले में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. दिनेश प्रताप सिंह के निर्देशन में 46 मरीजों का उपचार किया गया। डॉ. दिनेश ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होने के नाते मरीजों को जल जनित रोगों से बचने के लिए पानी उबालकर ठंडा होने के बाद पीने, मच्छरों से बचाव के लिए रात में मच्छरदानी का प्रयोग करने, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनने आदि परामर्श दिए।
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तिलहर। आरोग्य मेले के तहत राजनपुर, रमापुर और कुंवरगंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों की जांच कर उन्हें निशुल्क दवाएं दी गईं। राजनपुर पीएचसी में डॉ. अभिषेक जौहरी और रमापुर पीएचसी में फार्मासिस्ट संजीव कुमार ने 50-50 मरीजों काे दवाएं देने के साथ कई मरीजों के खून के नमूने लिए। कुंवरगंज पीएचसी डॉ. अनुराग गुप्ता ने 40 मरीजों का उपचार किया।
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खुदागंज। हसनापुर पीएचसी में लगे आरोग्य मेले में डॉ. फहीम खां ने 29 मरीजों के स्वास्थ्य का परीक्षण कर उन्हें दवाएं दीं।
परौर। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित आरोग्य मेले में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. दिनेश प्रताप सिंह के निर्देशन में 46 मरीजों का उपचार किया गया। डॉ. दिनेश ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होने के नाते मरीजों को जल जनित रोगों से बचने के लिए पानी उबालकर ठंडा होने के बाद पीने, मच्छरों से बचाव के लिए रात में मच्छरदानी का प्रयोग करने, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनने आदि परामर्श दिए।
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