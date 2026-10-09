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Shahjahanpur News: जर्जर मकान का आधा हिस्सा हवा में लटका, हादसे का खतरा

Fri, 09 Oct 2026 01:01 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 01:01 AM IST
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Half of a dilapidated house hanging in mid-air; risk of accident.
शाहजहांपुर। महमंद जंगला मोहल्ले में बारिश के बाद जर्जर मकान का आधा हिस्सा ढह गया, जबकि शेष हिस्सा अब भी असंतुलित होकर हवा में लटका हुआ है। इससे आसपास रहने वाले लोगों और व्यस्त गली से गुजरने वाले नागरिकों पर हादसे का खतरा मंडरा रहा है। मोहल्लेवासियों ने डीएम को पत्र देकर जर्जर हिस्से को तत्काल ध्वस्त कराने की मांग की है। मोहल्ले के मोहम्मद इस्लाम, मोहम्मद आमिर, रिजवान, जीशान ने पत्र में बताया कि भारी बारिश के कारण सलीम खान का पुराना मकान अचानक ढह गया था। मकान का एक हिस्सा गिरने के बाद दूसरा हिस्सा भी बेहद कमजोर और असंतुलित स्थिति में है। जर्जर ढांचा कभी भी गिर सकता है। उन्होंने जांच कराने की मांग की है। संवाद
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