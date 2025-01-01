Shahjahanpur News: गुर्जर क्रिकेट अकादमी ने झंडा क्लब को 134 रन से हराया

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फोटो 50संवाद न्यूज एजेंसीशाहजहांपुर। शाह क्लब मैदान पर बुधवार को खेले गए क्रिकेट मुकाबले में गुर्जर क्रिकेट अकादमी ने झंडा क्लब को 134 रन से हरा दिया। गुर्जर अकादमी की जीत में मयंक शर्मा की शानदार बल्लेबाजी और अनुज यादव की घातक गेंदबाजी का अहम योगदान रहा।टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुर्जर क्रिकेट अकादमी ने 10 विकेट खोकर 257 रन बनाए। टीम की ओर से आर्यन बत्रा ने 26, दीपक राजपूत ने 47, मयंक शर्मा ने 62 और अभय सिंह गुर्जर ने 44 रन की उपयोगी पारियां खेलीं। अन्य बल्लेबाजों के योगदान से टीम ने झंडा क्लब के सामने 258 रन का लक्ष्य रखा।लक्ष्य का पीछा करने उतरी झंडा क्लब की टीम गुर्जर अकादमी के गेंदबाजों के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सकी। पूरी टीम 18.3 ओवर में नौ विकेट खोकर 123 रन ही बना सकी। शुभम कपूर ने सर्वाधिक 26 रन बनाए।गुर्जर क्रिकेट अकादमी की ओर से अनुज यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पांच विकेट झटके। आयुष सक्सेना, अमन सक्सेना और आयुष वर्मा को एक-एक सफलता मिली। शानदार प्रदर्शन के दम पर गुर्जर अकादमी ने मुकाबला 134 रन से जीत लिया।