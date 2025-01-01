Shahjahanpur News: घर की तलाशी लेने का घी व्यापारी का आरोप, जमकर किया हंगामा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

सुबह करीब साढ़े दस बजे सहायक खाद्य आयुक्त विनीत कुमार के नेतृत्व में टीम घी व्यापारी क्षितिज गुप्ता के यहां पहुंची। टीम ने गोदाम में रखे देशी घी के चार नमूने लिए। व्यापारी का आरोप है कि गोदाम से सटे उनके घर में भी टीम के अधिकारी पहुंच गए और कमरों की तलाशी लेने लगे। आरोप है कि कमरे में रखी सेफ भी खुलवाई गई। इसका उन्होंने विरोध किया। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में व्यापारी जमा हो गए।व्यापारियों ने आरोप लगाया कि खाद्य विभाग का एक अधिकारी और उसका चालक आए दिन व्यापारियों को धमकाकर वसूली करता है। हंगामे के दौरान संबंधित अधिकारी के बाहर निकलने पर कुछ व्यापारियों ने उसे पकड़ने का भी प्रयास किया। हंगामा बढ़ता देख सीओ ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी। इसके बाद लोग शांत हुए।वहीं, सहायक आयुक्त खाद्य एवं सुरक्षा विभाग विनीत कुमार ने बताया कि शासन स्तर पर शिकायत मिलने के आधार पर टीम जांच करने गई थी। मौके से करीब दस क्विंटल देशी घी बरामद हुआ है और चार नमूने लिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उनके अनुसार दबाव डालने के लिए हंगामा किया गया। सभी आरोप निराधार हैं।तहसील में भी की नारेबाजीव्यापारी नारेबाजी करते हुए तहसील पहुंचे और खाद्य विभाग के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया। एसडीएम और सीओ ने व्यापारियों की बात सुनी। बाद में दोनों पक्षों को थाने में बैठाकर वार्ता की गई। एसडीएम मधुसूदन गुप्ता ने कहा कि घी व्यापारी आरोपों से संबंधित लिखित तहरीर देते हैं तो उसे डीएम को भेजकर आवश्यक कार्रवाई कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि नमूनों में से एक नमूना व्यापारी को दिया जाएगा, जिसकी वह अपनी ओर से निजी लैब में जांच करा सकते हैं। सीओ दीपक सिंह ने बताया कि नमूने लेने के दौरान दोनों पक्षों के बीच बातचीत को लेकर विवाद हुआ था। अगर तहरीर मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी।