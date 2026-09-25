Shahjahanpur News: सोलर पैनल के नाम पर ऋण लेकर की धोखाधड़ी, विरोध पर पीटा

उन्होंने बताया कि सिंधौली निवासी कुलदीप, निगोही क्षेत्र के गांव खिरिया निवासी विपिन सिंह और कुलदीप ने 26 दिसंबर 2025 को उससे सोलर पैनल लगवाने की बात कर कहा कि उसका बिजली बिल जीरो हो जाएगा। तीन किलोवाट के कनेक्शन में कुल लागत एक लाख 89 हजार रुपये आएगी। इसमें एक लाख आठ हजार सरकार से सब्सिडी मिल जाएगी। इसके बाद 22 फरवरी को सोलर पैनल लगवा लिया लेकिन सब्सिडी नहीं आई।पांच अप्रैल को उनके खाते से 7477 रुपया किस्त के कट गए। उन्होंने आरोपियों से पूछताछ की तो सही जवाब नहीं दिया। मोबाइल एप से अपनी सिविल चेक की तो चार लाख 20 हजार, तीन लाख 80 हजार व चार लाख 5 हजार 680 रुपये के तीन ऋण चढ़े थे। आरोप है कि जालसाजी कर उसके नाम से काफी ऋण निकाल लिया। विरोध करने पर मारपीट की। सीओ पुवायां प्रवीण मलिक ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। विवेचना के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। संवाद