फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Four accused acquitted in assault and SC-ST Act cases

Shahjahanpur News: मारपीट और एससी-एसटी एक्ट के मामले में चार आरोपी दोषमुक्त

Thu, 05 Nov 2026 01:46 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर Updated Thu, 05 Nov 2026 01:46 AM IST
विज्ञापन
Four accused acquitted in assault and SC-ST Act cases
शाहजहांपुर। सिंधौली क्षेत्र में मारपीट, गालीगलौज, जान से मारने की धमकी और एससी-एसटी एक्ट के मामले में अदालत ने चार आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है।
विज्ञापन

मामला गांव मूड़ा हारिस का है। 15 अक्तूबर 2020 को राजेंद्र ने नन्हें उर्फ नन्हेलाल, मनसुख, विजेंद्र कुमार और राजपाल के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट करने, जातिसूचक गालियां देने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के बाद पुलिस ने चारों के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने छह गवाह पेश किए। हालांकि, अदालत ने गवाहों के बयानों में विरोधाभास और मेडिकल रिपोर्ट से जुड़े तथ्यों में अंतर पाया। साथ ही घटना के प्रत्यक्षदर्शी बताए गए दो गवाहों को अभियोजन पक्ष ने ही गवाही से मुक्त करा दिया था। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर सका। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट आशीष वर्मा ने नन्हेंलाल उर्फ नन्हे, मनसुख, विजेंद्र कुमार और राजपाल को आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed