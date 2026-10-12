Shahjahanpur News: नए उद्योग लगाने के लिए आवेदनों की भरमार

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योजना के तहत सर्विस सेक्टर, हेल्थ, ट्रैवलिंग और टूरिज्म समेत करीब 350 तरह के कारोबार शुरू करने का अवसर है। इसके लिए विभाग की ओर से पांच लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही पात्र लाभार्थियों को 10 प्रतिशत अनुदान भी दिया जाता है। योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना और उन्हें खुद का उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है।आवेदन करने वाले युवाओं को ऋण स्वीकृत होने के बाद अपना कारोबार शुरू करने का अवसर मिलेगा। इससे जिले में नए उद्यम स्थापित होने के साथ रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। उपायुक्त उद्योग संजय सिंह ने बताया कि सीएम युवा उद्यमी योजना समेत कई योजनाओं में आवेदन आ रहे हैं। युवाओं को लाभ भी दिया जा रहा है।