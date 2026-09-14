Shahjahanpur News: विद्यालय की दीवार तोड़ने के आरोप में पांच लोग नामजद

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लोकहित शिक्षा प्रसार समिति द्वारा संचालित विद्यालय के प्रबंधक विक्रम सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह शुक्रवार की रात करीब 11 बजे विद्यालय में कुछ काम करा रहे थे। इसी दौरान अरवन सिंह और उनके साथ गांव के सरवन सिंह, अखंड प्रताप सिंह, सर्वेश और मुकेश चहारदीवारी तोड़कर शस्त्रों समेत घुस आए और गाली-गलौज करते हुए पीटा।उन्होंने बताया कि आरोपी पहले भी चहारदीवारी तोड़कर जान से मारने की धमकी दे चुके हैं। सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि इससे पूर्व भी अभियुक्तों के विरुद्ध एक सितंबर को मारपीट, तोड़फोड़ व अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस टीम ने आरोपी मुकेश व सर्वेश को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। संवाद