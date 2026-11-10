Shahjahanpur News: आतिशबाजी के धूम-धड़ाके ने बढ़ाया प्रदूषण...टूटे पुराने रिकॉर्ड, 678 पहुंचा एक्यूआई

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दिवाली पर लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। रविवार शाम ढलते ही रॉकेट, अनार, फुलझड़ी, चकरी और तेज आवाज वाले पटाखे जलाकर लोगों ने त्योहार की खुशियां मनाईं। रात एक बजे के बाद तक आतिशबाजी का दौर चलता रहा। पटाखों से निकले धुएं ने वातावरण में प्रदूषण का स्तर कई गुना बढ़ा दिया।धुएं और धूल के कण वातावरण में फैलने से एक्यूआई में भी बढ़ोतरी हुई। स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉ. आलोक सिंह ने बताया कि 30 अक्तूबर को बरेली मोड़ के आसपास एक्यूआई सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक 40 से 50 के बीच था। रात साढ़े नौ बजे यह 52 पहुंच गया।वहीं, दिवाली पर एक्यूआई में काफी उछाल आया। इस क्षेत्र में रात नौ बजे एक्यूआई 522 और रात 12 बजे 587 दर्ज किया गया। इसी तरह चौक क्षेत्र में एक्यूआई 678 रहा, जो शहर में सबसे अधिक था। यहां खूब आतिशबाजी जलाई गई। जबकि फैक्टरी एस्टेट क्षेत्र में रात 12 बजे एक्यूआई 542 तक पहुंचा।दिवाली पर एक्यूआई की स्थिति एक नजर मेंस्थान सुबह छह बजे दोपहर दो बजे रात नौ बजे रात 12 बजेबरेली मोड़ 312 100 522 587चौक 285 122 586 678अंटा चौराहा 280 130 535 692घंटाघर 272 144 572 641सदर 264 153 590 657फैक्टरी इस्टेट 253 87 490 542(स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़े)पिछले वर्षों के एक्यूआई के आंकड़े2018 4542019 4402020 4472021 3782022 3872023 2442024 2402025 268(स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़े)वायु गुणवत्ता सूचकांक-0-50 अच्छा (हरा)51-100 संतोषजनक101-200 संवेदनशील (पीला-सांस रोगियों के लिए परेशानी)201-300 खराब (नारंगी-सामान्य लोगों को भी सांस संबंधी समस्या)301-400 अत्यंत खराब (लाल-सांस रोग व अस्थमा की आशंका)400 प्लस -खतरनाक गहरा लाल (सामान्य व सांस रोगी दोनों के लिए खतरनाक)विश्वविद्यालय के गेट पर लगा मापक यंत्रएक्यूआई को मापने के लिए स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय के गेट पर मापक यंत्र लगा है। दूसरी ओर विभागाध्यक्ष के पास छोटा मापक यंत्र भी उपलब्ध है, जिससे अलग-अलग स्थानों पर जाकर एक्यूआई को जांचा गया है।फोटो 17दिवाली पर वायु गुणवत्ता सूचकांक में दर्ज की गई बढ़ोतरी ने पर्यावरणविदों और आम नागरिकों की चिंता बढ़ा दी है। रात के समय प्रदूषण का स्तर सामान्य जीवन के लिए जानलेवा स्थिति तक पहुंच गया। घनी आबादी वाले पुराने रिहायशी इलाकों से लेकर औद्योगिक कॉरिडोर तक कोई भी हिस्सा सुरक्षित नहीं रहा।-डॉ.आलोक सिंह, अध्यक्ष-रसायन विज्ञान विभागसांस के मरीजों के लिए दिक्कतराजकीय मेडिकल कॉलेज में चेस्ट रोग विभाग की अध्यक्ष डॉ.अंकिता वर्मा ने बताया कि आतिशबाजी के धुएं से एक्यूआई बढ़ने से सांस के मरीजों के लिए स्थिति गंभीर हो सकती है। अस्थमा पीड़ितों की सांस फूलने और खांसी बढ़ने की समस्या हो सकती है। सांस लेने में दिक्कत, ऑक्सीजन का स्तर कम होने की परेशानी आ सकती है। सांस के मरीजों को खास ध्यान देने की जरूरत है।यह बरतें सावधानी-सांस के मरीज बाहर निकलने से बचें।-बहुत जरूरी होने पर घर के बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग करें।-दवा नियमित तौर पर लेते रहें। गंभीर समस्या होने पर डॉक्टर को अवश्य दिखाएं।हवा में धुआं रहने के कारण सांस के मरीजों को सबसे ज्यादा दिक्कत रहती है। गला खराब रहने, आंखों में जलन, त्वचा में एलर्जी भी हो सकती है। कुछ केस में हार्ट अटैक की समस्या भी रहती है।-डॉ.राजेश कुमार, प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज