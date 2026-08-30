Shahjahanpur News: मोहल्ला गदियाना में बंद मकान में लगी आग

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सर्वेश कुमार मूंगफली का ठेला लगाते हैं। वह पुराने मकान में परिवार के साथ रहते हैं। घर से करीब 500 मीटर दूर दूसरे मकान में उनका बेटा जितिन रहता है। मकान पर ताला डालकर जितिन अपनी पत्नी शिल्पी के साथ काम करने दिल्ली गए हुए हैं। रक्षाबंधन की रात करीब एक बजे अचानक उनके मकान में आग लग गई।सर्वेश परिवार के लोगों के साथ मौके पर गए। लोगों ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस बीच फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। आग से बाइक, डबल बेड, फ्रिज, वाशिंग मशीन समेत घरेलू सामान जल गया। मौके पर पहुंचे पार्षद के पति छंगे लाल राठौर ने मौके पर जाकर परिवार को हरसंभव मदद दिलाने का भरोसा दिया। एफएसओ डॉ. वीएन पटेल ने बताया कि टीम मौके पर गई थी। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया था। संवाद