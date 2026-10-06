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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Fire breaks out at a factory in Choti due to a short circuit; goods worth lakhs reduced to ashes.

Shahjahanpur News: शॉर्टसर्किट से चोटी के कारखाने में लगी आग, लाखों का माल राख

Tue, 06 Oct 2026 01:11 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:11 AM IST
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Fire breaks out at a factory in Choti due to a short circuit; goods worth lakhs reduced to ashes.
मीरानपुर कटरा। ग्राम फीलनगर में रविवार रात शॉर्टसर्किट से चोटी बनाने के कारखाने में आग लग गई। आग में तैयार चोटियां और कच्चा माल जलकर राख हो गया। कारखाना संचालक ने करीब दस लाख रुपये का नुकसान होने का दावा किया है।
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ग्राम फीलनगर निवासी दुर्गेश कुमार ने बताया कि देवस्थान के पास उनका चोटी बनाने का कारखाना है। रात करीब 11:30 बजे अचानक शॉर्टसर्किट से कारखाने में आग लग गई। दुर्गेश ने अग्निशमन विभाग को सूचना देने के साथ ही ग्रामीणों की मदद से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि तब तक कारखाने में रखा तैयार माल और बड़ी मात्रा में कच्चा माल जल चुका था। दुर्गेश के अनुसार आग से करीब दस लाख रुपये का नुकसान हुआ है। संवाद
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