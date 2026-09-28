Shahjahanpur News: छात्राओं ने पोस्टर प्रतियोगिता में दिखाई प्रतिभा

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27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। रविवार को छुट्टी के कारण सोमवार को प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पोस्टर प्रतियोगिता में मानसी शर्मा ने प्रथम, नैंसी यादव ने द्वितीय और गीतांजलि ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। निर्णायक मंडल में डॉ. आशीष गोयल और राजेश कुमार रहे। कार्यक्रम में प्राचार्य प्रो. सुरचना त्रिवेदी ने छात्राओं की सराहना की। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. उपासना श्रीवास्तव, प्रज्ञा वर्मा और डॉ. मनोरमा शुक्ला का योगदान रहा। संवाद

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शाहजहांपुर। आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सोमवार को विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में छात्र-छात्राओं ने पर्यटन से संबंधित पोस्टर बनाकर प्रतिभा का प्रदर्शन किया।