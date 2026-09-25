Shahjahanpur News: ‘मेरे सपनों का भारत’ में छात्राओं ने दिखाई प्रतिभा
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 10:43 PM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 10:43 PM IST
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शाहजहांपुर। आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बृहस्पतिवार को सेवा संकल्प अभियान के तहत मेरे सपनों का भारत विषय पर भाषण, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी और चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई।
भाषण प्रतियोगिता में अपर्णा मिश्रा ने प्रथम, कोमल अवस्थी ने द्वितीय और साक्षी वर्मा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में छात्राओं से विकसित भारत-2047 की संकल्पना से जुड़े प्रश्न पूछे गए। प्रतियोगिता में मानसी प्रथम, शिवानी द्वितीय और साक्षी तृतीय स्थान पर रहीं। प्राचार्य प्रो.सुरचना त्रिवेदी ने छात्राओं का उत्साह बढ़ाया। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. ज्योति गुप्ता, शैली पाठक, शालिनी श्रीवास्तव, डॉ. सारिका अग्रवाल,डॉ. श्वेता सक्सेना ने आदि मौजूद रहीं।
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भाषण प्रतियोगिता में अपर्णा मिश्रा ने प्रथम, कोमल अवस्थी ने द्वितीय और साक्षी वर्मा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में छात्राओं से विकसित भारत-2047 की संकल्पना से जुड़े प्रश्न पूछे गए। प्रतियोगिता में मानसी प्रथम, शिवानी द्वितीय और साक्षी तृतीय स्थान पर रहीं। प्राचार्य प्रो.सुरचना त्रिवेदी ने छात्राओं का उत्साह बढ़ाया। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. ज्योति गुप्ता, शैली पाठक, शालिनी श्रीवास्तव, डॉ. सारिका अग्रवाल,डॉ. श्वेता सक्सेना ने आदि मौजूद रहीं।
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