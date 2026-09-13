Shahjahanpur News: स्लोगन से छात्राओं ने बताया हिंदी का महत्व

हिंदी सप्ताह के अंतर्गत हुई प्रतियोगिता में प्राचार्य प्रो. सुरचना त्रिवेदी ने छात्राओं को हिंदी भाषा के प्रति रुचि, सम्मान और गौरव की भावना विकसित करने पर जोर दिया। इस बीच छात्राओं ने स्लोगन लिखे। प्रतियोगिता में मानसी ने प्रथम, गीतांजलि ने द्वितीय तथा साधना और रिमझिम ने संयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्राप्त किया।निर्णायक मंडल में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. मनोरमा शुक्ला और अनुराधा शामिल रही। विभाग की प्रो. रूपांशुमाला और प्रो. दुर्गावती सिंह ने छात्राओं को हिंदी भाषा के महत्व के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में अंशिका, बबली, अंजलि, नैंसी, कुसुमा, क्रांति, रूपा का सहयोग रहा। संवाद