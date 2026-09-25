Shahjahanpur News: छात्रा का फंदे से लटका मिला शव, सुसाइड नोट में ताऊ-ताई पर लगाए कई आरोप

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शशिकांत ने बताया कि उनका पारिवारिक विवाद चल रहा है। घर का बंटवारा भी हो गया है, लेकिन उनकी बेटी को परेशान किया जा रहा था। बृहस्पतिवार की सुबह वह घर से बाहर थे। बेटी यशी ने दाल-चावल बनाया। परिवार के लोगों को खिलाया। इसके बाद बेटी पढ़ाई करने के लिए दूसरी मंजिल पर कमरे में चली गई।दोपहर को जब घर वापस आए तो चाय बनाने के लिए बेटी को आवाज दी, जब वह नहीं आई तो तब दूसरी मंजिल पर गए तो देखा कि बेटी कमरे में कुंडे से लटकी हुई थी। उसके गले में चादर का फंदा पड़ा हुआ था। तुरंत बेटी को राजकीय मेडिकल कॉलेज लेकर गए, लेकिन चिकित्सकों ने चेकअप कर बेटी को मृत घोषित कर दिया।आरोप लगाया कि ताऊ और ताई बेटी परेशान कर रहे थे। बेटी पर मोबाइल चोरी का आरोप लगाते हुए उसकी बदनामी भी की थी। जिस कारण बेटी ने यह कदम उठाया है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। मां प्रियंका शर्मा का रो-रोकर हाल बेहाल हो गया है।सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि तहरीर प्राप्त होने पर मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सुसाइड नोट की जांच कराएगी।सुसाइड नोट में ताऊ को जिम्मेदार बतायासुसाइड नोट में यशी ने ताऊ को जिम्मेदार बताया। लिखा है कि सॉरी, मम्मी मेरी वजह से आप सब इतना परेशान हुए। मैं कुछ ऐसा नहीं कर पाई जिससे आप प्राउड फील करो। सोचा था कि 10वीं में अच्छी परसेंटेज लेकर आपको खुश करेंगे। ताई की वजह से वह भी नहीं कर पाई। उन्होंने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया। स्कूल प्रिंसिपल और रिश्तेदारी में कहा। अब स्कूल जाने से भी डर लगेगा। कहीं कोई चोर न बोल दें। गलतियों के बाद भी प्यार दिया, लव यू मम्मी-पापा।