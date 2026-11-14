Shahjahanpur News: पुवायां में किसान की संदिग्ध हालात में मौत

परिजनों के अनुसार शंकरलाल दोपहर बाद तीन बजे साइकिल से नाहिल पुवायां रोड पर गांव बिजला बढ़ारु स्थित खेत पर गए थे। शाम को साढ़े पांच बजे वह घायल हालत में सड़क पर पड़े मिले।पुत्र ज्ञानेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, भतीजे नरेंद्र सिंह आदि परिजन मौके पर पहुंचे और उनकी सीएचसी लाए। सीएचसी से उनको राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई कराई जाएगी। संवाद