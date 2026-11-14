Shahjahanpur News: देवी-देवताओं की खंडित मूर्तियां एकत्र कीं
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 12:43 AM IST
Updated Sat, 14 Nov 2026 12:43 AM IST
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शाहजहांपुर। भगवा सुंदरकांड परिवार की ओर से देवी-देवताओं की खंडित मूर्तियां एकत्र करने का अभियान चलाया जा रहा है। 10 नवंबर से शुरू हुए अभियान के तहत शुक्रवार को गोविंदगंज में मंदिरों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर रखी मूर्तियों को एकत्र किया गया।
संस्थापक सदस्य आशीष मिश्रा ने बताया कि एकत्र की गई सभी मूर्तियों को 22 नवंबर को गर्रा नदी किनारे निर्जन स्थान पर गड्ढा खोदकर भू-समाधि दी जाएगी। अभियान में प्रीतम गुप्ता, अरविंद दीक्षित, स्वतंत्र शुक्ला, अभिषेक अवस्थी, संदीप मिश्रा और रामकुमार शामिल रहे। संवाद
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खंडित प्रतिमाओं को एकत्र कर दी भू-समाधि
शाहजहांपुर। भारतीय युवा चेतना मंच की ओर से शुक्रवार को शहर के विभिन्न स्थानों पर रखी खंडित मूर्तियों को एकत्र कर विधि-विधान से भू-समाधि दी गई। संयोजक प्रदीप कुमार मिश्रा, नरेंद्र त्यागी, रामरक्ष पाल, गोपाल वर्मा, अरविंद पांडेय, नीरज पाठक, प्रदीप दीक्षित आदि मौजूद रहे। संवाद
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संस्थापक सदस्य आशीष मिश्रा ने बताया कि एकत्र की गई सभी मूर्तियों को 22 नवंबर को गर्रा नदी किनारे निर्जन स्थान पर गड्ढा खोदकर भू-समाधि दी जाएगी। अभियान में प्रीतम गुप्ता, अरविंद दीक्षित, स्वतंत्र शुक्ला, अभिषेक अवस्थी, संदीप मिश्रा और रामकुमार शामिल रहे। संवाद
विज्ञापन
खंडित प्रतिमाओं को एकत्र कर दी भू-समाधि
शाहजहांपुर। भारतीय युवा चेतना मंच की ओर से शुक्रवार को शहर के विभिन्न स्थानों पर रखी खंडित मूर्तियों को एकत्र कर विधि-विधान से भू-समाधि दी गई। संयोजक प्रदीप कुमार मिश्रा, नरेंद्र त्यागी, रामरक्ष पाल, गोपाल वर्मा, अरविंद पांडेय, नीरज पाठक, प्रदीप दीक्षित आदि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन