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Shahjahanpur News: देवी-देवताओं की खंडित मूर्तियां एकत्र कीं

Sat, 14 Nov 2026 12:43 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 12:43 AM IST
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Collected the broken idols of deities
गोविंदगंज में खंडित मूर्तियों को एकत्रित करते भगवा सुंदरकांड परिवार के लोग। संवाद
शाहजहांपुर। भगवा सुंदरकांड परिवार की ओर से देवी-देवताओं की खंडित मूर्तियां एकत्र करने का अभियान चलाया जा रहा है। 10 नवंबर से शुरू हुए अभियान के तहत शुक्रवार को गोविंदगंज में मंदिरों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर रखी मूर्तियों को एकत्र किया गया।
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संस्थापक सदस्य आशीष मिश्रा ने बताया कि एकत्र की गई सभी मूर्तियों को 22 नवंबर को गर्रा नदी किनारे निर्जन स्थान पर गड्ढा खोदकर भू-समाधि दी जाएगी। अभियान में प्रीतम गुप्ता, अरविंद दीक्षित, स्वतंत्र शुक्ला, अभिषेक अवस्थी, संदीप मिश्रा और रामकुमार शामिल रहे। संवाद
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खंडित प्रतिमाओं को एकत्र कर दी भू-समाधि
शाहजहांपुर। भारतीय युवा चेतना मंच की ओर से शुक्रवार को शहर के विभिन्न स्थानों पर रखी खंडित मूर्तियों को एकत्र कर विधि-विधान से भू-समाधि दी गई। संयोजक प्रदीप कुमार मिश्रा, नरेंद्र त्यागी, रामरक्ष पाल, गोपाल वर्मा, अरविंद पांडेय, नीरज पाठक, प्रदीप दीक्षित आदि मौजूद रहे। संवाद

गोविंदगंज में खंडित मूर्तियों को एकत्रित करते भगवा सुंदरकांड परिवार के लोग। संवाद

गोविंदगंज में खंडित मूर्तियों को एकत्रित करते भगवा सुंदरकांड परिवार के लोग। संवाद

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