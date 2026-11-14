Shahjahanpur News: बाइक में अचानक लगी आग, हड़कंप
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 12:41 AM IST
Updated Sat, 14 Nov 2026 12:41 AM IST
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शाहजहांपुर। चौक कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला चारखंभा में थाना सदर बाजार क्षेत्र की शांतिपुरम कॉलोनी निवासी निजामुल की चलती बाइक में अचानक आग लग गई। कुछ देर में बाइक आग का गोला बन गई।
रात करीब आठ बजे हुई घटना में बाइक पर परिवार भी सवार होने की बात सामने आई है। हालांकि, परिवार सुरक्षित बच गया। आग लगने से कुछ देर के लिए यातायात रुक गया। एफएसओ डॉ.बीएन पटेल ने बताया कि सूचना आने पर दमकल यूनिट को मौके पर भेजकर आग बुझा दी गई थी। संवाद
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रात करीब आठ बजे हुई घटना में बाइक पर परिवार भी सवार होने की बात सामने आई है। हालांकि, परिवार सुरक्षित बच गया। आग लगने से कुछ देर के लिए यातायात रुक गया। एफएसओ डॉ.बीएन पटेल ने बताया कि सूचना आने पर दमकल यूनिट को मौके पर भेजकर आग बुझा दी गई थी। संवाद
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