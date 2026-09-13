Shahjahanpur News: समाधान दिवस में दुष्कर्म के आरोपी के परिजनों ने पुलिस पर लगाए आरोप

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क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के पिता ने करीब एक सप्ताह पूर्व एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शनिवार को आरोपी युवक के परिजन थाना दिवस में पहुंचे।एसपी ग्रामीण के सामने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि युवक को करीब एक सप्ताह से पुलिस ने हिरासत में लेकर हवालात में रखा हुआ है। किसी आरोपी को 24 घंटे से अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता।एसपी ग्रामीण ने थाने में मौजूद संबंधित दरोगा व पुलिसकर्मियों से नाराजगी जताई। आरोपी युवक का चिकित्सीय परीक्षण कराकर न्यायालय में पेश करने के निर्देश दिए। इसके बाद दोपहर करीब तीन बजे युवक का चिकित्सीय परीक्षण कराकर न्यायालय में पेश कर दिया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।वहीं पुलिस के मुताबिक, आरोपी युवक को शुक्रवार को ही हिरासत में लिया गया था। सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। तथ्य व साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।