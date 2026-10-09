Shahjahanpur News: ईश्वर के नाम के स्मरण का महत्व बताया

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उन्होंने कहा कि कान्यकुब्ज के ब्राह्मण अजामिल वासना के वशीभूत होकर अपना धर्म-कर्म, पत्नी और संपत्ति छोड़कर पापमय जीवन जीने लगे थे। मृत्यु के समय भगवान के नाम का स्मरण होने से मोक्ष मिला। उन्होंने कहा कि भगवान के नाम का स्मरण जीवन को पवित्र करने वाला है। कथा के अंतिम दिवस पूर्व सदस्य नीरज मिश्रा भी पहुंचे। कथा व्यास ने तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद नीरज मिश्रा ने व्यास को अंगवस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। संवाद

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कुर्रियाकलां। नगला बनवारी गांव में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में कथा व्यास पंडित छत्रपाल मिश्र ने अजामिल की कथा सुनाकर भगवान के नाम के स्मरण का महत्व बताया।