फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Exercise caution while using social media: CO

सोशल मीडिया के इस्तेमाल में बरतें सावधानी : सीओ

Fri, 09 Oct 2026 12:47 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 12:47 AM IST
विज्ञापन
Exercise caution while using social media: CO
रामपुर कलां के शहीद ऊधम सिंह इंटर कॉलेज में अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से आयोजित पुलिस की पाठशाला
पुवायां। गांव रामपुर कलां के शहीद ऊधमसिंह इंटर कॉलेज में अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से आयोजित पुलिस की पाठशाला कार्यक्रम में सीओ प्रवीण मलिक ने साइबर क्राइम से बचने, मुसीबत के समय सहायता के लिए यूपी-112 से मदद लेने, महिला हेल्पलाइन, साइबर क्राइम हेल्पलाइन आदि के बारे में जानकारी दी। सीओ ने कहा कि साइबर अपराधी खुद को पुलिस, जज, सीबीआई, ईडी अधिकारी बताकर डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करते हैं। उन्होंने छात्राओं से सोशल मीडिया साइटों पर अंजान लोगों से संपर्क रखने पर सतर्कता बरतने और सोशल मीडिया एकाउंट को सुरक्षित रखने के टिप्स भी दिए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर कोई सामग्री बहुत सोच-समझकर ही डालें। संवाद
विज्ञापन


--
कई टिप्स दिए
- कॅरिअर के लिए लक्ष्य तय करें। लक्ष्य तय होने के बाद मंजिल आसान हो जाती है।
- विषय को समझें, समझ कर की गई पढ़ाई आगे के रास्ते आसान करती है।
- साइबर फ्राड से जागरूकता ही बचा सकती है, जागरूक रहें और परिवार के लोगों को भी जागरूक करें।
- यातायात के नियमों का खुद पालन करें और दूसरों को भी जागरूक करें।
- अपनी निजी जानकारी, फोटो, पासवर्ड किसी के साथ शेयर न करें, इसका दुरुपयोग हो सकता है।

--सवाल-जवाब
प्रश्न : अगर ऐसी जगह फंस जाएं, जहां मोबाइल आदि न हो तो मदद कैसे मांगे। -अनामिका गुप्ता, कक्षा-10
जवाब : संभव हो तो किसी कपड़े आदि को जलाकर अपनी लोकेशन बताने का प्रयास करें, शोर मचाकर, कपड़ा हिलाकर भी लोकेशन देने से आसपास मौजूद मददगार टीमें सहायता को पहुंचेंगी।
विज्ञापन

प्रश्न : पुलिस की छवि लोगों की नजर में ठीक नहीं है। -सोनम, कक्षा-9
जवाब : सोशल मीडिया के दौर में नकारात्मक बातें जल्दी फैलती हैं। सुनी-सुनाई बातों पर विश्वास न करें। पुलिस मददगार और मित्र है।
सवाल : अगर मैं पुलिस को कॉल करूं, तो क्या वह मदद के लिए पहुंचेगी। -जीविका, कक्षा-10
जवाब : हां, हर हाल में मदद मिलेगी। यूपी-112 टीमें क्षेत्र में मौजूद रहती हैं और कॉल पर जल्द पहुंचने का प्रयास करती हैं। झूठी सूचना न देंं, ऐसा करने पर कार्रवाई हो सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed