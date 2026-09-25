Shahjahanpur News: रोडवेज बस अड्डे के पास खोदाई, निकलना हुआ दूभर

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खोदाई कार्य के कारण रोडवेज बसों का संचालन बस अड्डे से नहीं हो सका। बसों को हथौड़ा चौराहा और सेटेलाइट बस अड्डे से संचालित किया गया। इससे बस से सफर करने वाले यात्रियों को पहले इन स्थानों तक पहुंचना पड़ा। यात्रियों को मुख्य बस अड्डे के बजाय दूसरे स्थान से बस पकड़ने के लिए अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ी।सबसे अधिक परेशानी उन यात्रियों को हुई, जिन्हें दूसरे शहरों या दूरदराज के क्षेत्रों की बस पकड़नी थी। उन्हें सामान लेकर दूसरे साधन से हथौड़ा चौराहा या सेटेलाइट बस अड्डे तक जाना पड़ा। यात्रियों का कहना था कि खोदाई कार्य के दौरान आवागमन की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि बस पकड़ने के लिए उन्हें अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े। एआरएम अरुण कुमार ने बताया कि बसों का संचालन दो स्थानों से कराया जा रहा है।