Shahjahanpur News: डीएम के आदेश के साढ़े पांच माह बाद भी नहीं हट सका नहर की जमीन से कब्जा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

गांव नवाबपुर गंगा में शारदा नहर की भूमि पर कुछ लोगों के कब्जा कर मकान, दुकानें बनाने की शिकायत डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह से की गई थी। डीएम के निर्देश के बाद पैमाइश हुई और एसडीएम की जांच में मिथिलेश कुमार, रामरहीस, अनुज, गुड्डू और विश्वनाथ का कब्जा पाया गया था। रिपोर्ट मिलने पर डीएम ने 16 मार्च को एसडीएम और अधिशासी अभियंता सिंचाई को कब्जा हटवाकर 15 दिन में आख्या देने का आदेश दिया था।उधर डीएम के आदेश की जानकारी होने पर कब्जा करने के आरोपी एडीएम न्यायिक से मिले थे और फिर से पैमाइश की मांग की। एडीएम ने 27 अप्रैल को जमीन की पैमाइश राजस्व और चकबंदी विभाग की संयुक्त टीम से कराने के आदेश दिए। डेढ़ माह से अधिक समय के बाद 15 जून को फिर से पैमाइश की गई तो पहले की पैमाइश की अपेक्षा काफी कम जगह पर कब्जा पाया गया।सोमवार को तहसीलदार अनगराज और जिलेदार के नेतृत्व में टीम नवाबपुर पहुंची और साढ़े पांच माह पुराना डीएम का आदेश दिखाकर कब्जेदारों से जगह खाली करने के लिए कहा। इस बीच मौके पर पहुंचे भाकियू अंवाबता गुट के जिलाध्यक्ष अभिषेक शुक्ला ने कहा कि दो बार हुई पैमाइश में कब्जे का क्षेत्रफल अलग-अलग दर्शाया गया है।इस कारण मंगलवार को वह डीएम से मिलकर दोनाें रिपोर्ट उनके सामने रखेंगे। डीएम से मिलने तक कब्जा हटाने की कार्रवाई न की जाए। इसके बाद राजस्वकर्मियों ने कब्जा हटाने के लिए दो दिन का समय दे दिया।नहर विभाग की भूमि पर कब्जे की शिकायत पर डीएम ने जांच कराई थी। चार लोगों का कब्जा पाया गया था। नोटिस देने के बाद भी कब्जा नहीं हटाया गया। राजस्व और पुलिस टीम के साथ जाकर कब्जेदारों को दो दिन का समय दिया है।-देवेंद्र सिंह, जिलेदार शारदा नहर खंड शाहजहांपुरमार्च में आदेश हुआ था। दो बार पहले भी टीम गई थी। एक बार किसान यूनियन का विरोध हुआ और दूसरी बार जेसीबी नहीं मिली। इस कारण कार्रवाई नहीं हो सकी। दो दिन का समय दिया गया है। कार्रवाई कराई जाएगी।-सदानंद सरोज, एसडीएम पुवायां