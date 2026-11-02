शाहजहांपुर: पेड़ काटते ही टूटा बिजली का खंभा, छह वर्षीय मासूम बच्ची की दबकर मौत, परिवार में मचा कोहराम

शाहजहांपुर के मदनापुर क्षेत्र के बंधा गांव में सोमवार सुबह पेड़ कटान के दौरान हुए हादसे में छह वर्षीय बच्ची की जान चली गई। बगीचे में काटा जा रहा आम का पेड़ 11 हजार वोल्ट की बिजली लाइन पर गिरा, जिससे खेत में लगा डबल खंभा टूटकर घर लौट रही प्रतीक्षा के ऊपर जा गिरा। करंट के खतरे के कारण करीब दो घंटे तक कोई उसे बाहर नहीं निकाल सका। बिजली आपूर्ति बंद होने के बाद खंभा हटाया गया, तब तक बच्ची की मौत हो चुकी थी।



बंधा गांव निवासी मनोज कुमार मौर्य की छह वर्षीय बेटी प्रतीक्षा सोमवार सुबह करीब सात बजे अपनी दादी माया देवी और चचेरे भाई नितिन (7) पुत्र अवधेश के साथ गांव के ही सुरेश त्रिवेदी के खेत की ओर गई थी। वापस लौटते समय खेत में लगा डबल खंभा अचानक टूटकर उसके ऊपर गिर गया। दादी माया देवी और नितिन ने भागकर जान बचाई।



तड़के चार बजे काटा जा रहा था पेड़

बताया गया कि गांव के ही विजय कुमार के बाग में सोमवार तड़के करीब चार बजे एक ठेकेदार नीम, आम और शीशम के पेड़ कटवा रहा था। इसी दौरान काटा गया आम का पेड़ बिजली की 11 हजार वोल्ट की लाइन पर गिर गया। पेड़ के भार से बिजली के तारों पर दबाव पड़ा और सुरेश त्रिवेदी के खेत में लगा डबल खंभा टूटकर नीचे जा गिरा।



हादसे के बाद ग्रामीण मौके पर जुट गए, लेकिन बिजली के तारों में करंट होने के कारण कोई बच्ची के पास नहीं जा सका। सूचना पर बिजली विभाग ने आपूर्ति बंद की। इसके बाद मदनापुर पुलिस मौके पर पहुंची और खंभा हटवाकर बच्ची को बाहर निकलवाया। सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।