फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Preparations underway at SS university for Governor Anandiben Patel visit

शाहजहांपुर: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के दौरे को लेकर विश्वविद्यालय में तैयारियां तेज, प्रशासन ने किया मॉक ड्रिल

Mon, 02 Nov 2026 04:06 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर Published by: Mukesh Kumar Updated Mon, 02 Nov 2026 04:06 PM IST
सार

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मंगलवार को स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय का दौरा करेंगी। राज्यपाल समीक्षा बैठक में शैक्षणिक व्यवस्था, रिक्त पदों और निर्माण कार्यों की जानकारी लेंगी। उनके भ्रमण को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए पूर्वाभ्यास किया। 

विज्ञापन
Preparations underway at SS university for Governor Anandiben Patel visit
छात्राओं ने बनाई रंगोली - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

प्रदेश की राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल मंगलवार को शाहजहांपुर के स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय का दौरा करेंगी। उनके भ्रमण को लेकर सोमवार को दिनभर विश्वविद्यालय में तैयारियां होती रहीं। जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाओं को लेकर मॉक ड्रिल किया। वहीं, विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी कार्यक्रम को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया।

विज्ञापन




कुलपति प्रो. पुष्पेंद्र बहादुर सिंह ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं शिक्षकों के साथ बैठक कर तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदारियां सौंपते हुए निर्धारित समयसीमा में सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन


निर्माणाधीन परियोजनाओं की स्थिति परखेंगी 
राज्यपाल समीक्षा बैठक में विश्वविद्यालय के भवनों और निर्माणाधीन परियोजनाओं की स्थिति की जानकारी लेंगी। इसके अलावा पंजीकृत छात्र-छात्राओं की संख्या, पठन-पाठन का स्तर, शैक्षणिक कैलेंडर के अनुपालन और स्वीकृत शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक पदों के सापेक्ष कार्यरत एवं रिक्त पदों की समीक्षा करेंगी। रिक्त पदों को भरने के लिए तैयार समयबद्ध कार्ययोजना की प्रगति भी जानी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसके साथ ही वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षाओं के संचालन, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन, परीक्षा परिणाम घोषित करने तथा समर्थ पोर्टल के माध्यम से डिजिटल डिग्री अपलोड करने की प्रगति की जानकारी प्रस्तुत की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed