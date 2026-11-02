शाहजहांपुर: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के दौरे को लेकर विश्वविद्यालय में तैयारियां तेज, प्रशासन ने किया मॉक ड्रिल

प्रदेश की राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल मंगलवार को शाहजहांपुर के स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय का दौरा करेंगी। उनके भ्रमण को लेकर सोमवार को दिनभर विश्वविद्यालय में तैयारियां होती रहीं। जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाओं को लेकर मॉक ड्रिल किया। वहीं, विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी कार्यक्रम को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कुलपति प्रो. पुष्पेंद्र बहादुर सिंह ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं शिक्षकों के साथ बैठक कर तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदारियां सौंपते हुए निर्धारित समयसीमा में सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए।राज्यपाल समीक्षा बैठक में विश्वविद्यालय के भवनों और निर्माणाधीन परियोजनाओं की स्थिति की जानकारी लेंगी। इसके अलावा पंजीकृत छात्र-छात्राओं की संख्या, पठन-पाठन का स्तर, शैक्षणिक कैलेंडर के अनुपालन और स्वीकृत शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक पदों के सापेक्ष कार्यरत एवं रिक्त पदों की समीक्षा करेंगी। रिक्त पदों को भरने के लिए तैयार समयबद्ध कार्ययोजना की प्रगति भी जानी जाएगी।इसके साथ ही वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षाओं के संचालन, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन, परीक्षा परिणाम घोषित करने तथा समर्थ पोर्टल के माध्यम से डिजिटल डिग्री अपलोड करने की प्रगति की जानकारी प्रस्तुत की जाएगी।