फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Elderly person dies after sustaining head injury during rain.

Shahjahanpur News: बारिश के दौरान गिरे बुजुर्ग की सिर पर चोट लगने से मौत

Fri, 09 Oct 2026 01:10 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 01:10 AM IST
विज्ञापन
Elderly person dies after sustaining head injury during rain.
बाबूराम का फाइल फोटो। स्रोत: परिजन
शाहजहांपुर। लखीमपुर खीरी जिले के पसगवां थाना क्षेत्र के गांव नरदी निवासी बाबूराम (70) बृहस्पतिवार सुबह तेज बारिश के दौरान गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। सिर पर चोट लगने से राजकीय मेडिकल कॉलेज में उनकी उपचार के दौरान मौत हो गई।
विज्ञापन

दाना देवी ने बताया कि बृहस्पतिवार की सुबह तेज बारिश हो रही थी। वह कमरे में बैठी हुईं थीं। पति शौचालय के लिए गए थे। इस बीच पति गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके सिर पर चोट आई। जानकारी होने पर परिवार के साथ पति को पसगवां सीएचसी पर भर्ती कराया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर पति को राजकीय मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर रेफर कर दिया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि हादसा लखीमपुर खीरी का है। यहां शव का पोस्टमॉर्टम करा दिया गया है।

बाबूराम का फाइल फोटो। स्रोत: परिजन

बाबूराम का फाइल फोटो। स्रोत: परिजन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed