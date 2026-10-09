Shahjahanpur News: बारिश के दौरान गिरे बुजुर्ग की सिर पर चोट लगने से मौत

दाना देवी ने बताया कि बृहस्पतिवार की सुबह तेज बारिश हो रही थी। वह कमरे में बैठी हुईं थीं। पति शौचालय के लिए गए थे। इस बीच पति गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके सिर पर चोट आई। जानकारी होने पर परिवार के साथ पति को पसगवां सीएचसी पर भर्ती कराया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर पति को राजकीय मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर रेफर कर दिया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि हादसा लखीमपुर खीरी का है। यहां शव का पोस्टमॉर्टम करा दिया गया है।