Shahjahanpur News: खेत पर सर्पदंश से बुजुर्ग की मौत

मिढ़ईलाल ने बताया कि चाचा रामप्रसाद सोमवार शाम खेत पर फसल की देखभाल करने के लिए गए थे। शाम करीब छह बजे चाचा के पैर में सांप ने डस लिया। जानकारी होने पर चाचा को लेकर राजकीय मेडिकल कॉलेज आए, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी।रास्ते में चाचा ने बताया था कि उन्हें कोबरा ने डसा है। चाचा खेतीबाड़ी के अलावा राजमिस्त्री का भी काम कर लेते थे। चाचा की मौत से चाची भगवंता देवी व उनके बच्चों का रो-रोकर हाल बेहाल हो गया है। संवाद