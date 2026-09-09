Shahjahanpur News: मेडिकल कॉलेज में बनेंगे आठ नए रजिस्ट्रेशन काउंटर

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राजकीय मेडिकल कॉलेज में रोजाना 1500 से अधिक मरीजों की ओपीडी होती है। पर्चा बनवाने और दवा लेने के लिए मरीजों के साथ तीमारदारों को भी घंटों लाइन में लगना पड़ता है। इससे उन्हें काफी परेशानी होती है। मरीजों की बढ़ती संख्या और लंबी लाइनों को देखते हुए नए रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाने का प्रस्ताव भेजा गया था।प्रस्ताव पास होने के बाद मुख्य ओपीडी गेट के बाहर आठ नए काउंटर बनाए जाएंगे। काउंटरों की संख्या बढ़ने से पंजीकरण के लिए मरीजों को अधिक देर तक लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। इससे वरिष्ठ नागरिकों और गंभीर मरीजों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही अस्पताल परिसर में लगने वाली भीड़ कम होने से मरीजों के लिए बेहतर व्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी।प्राचार्य डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। काउंटर बढ़ने से मरीजों को सुविधा मिलेगी और अस्पताल परिसर में भीड़ कम करने में मदद मिलेगी।