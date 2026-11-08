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Shahjahanpur News: डॉक्टरों की 24 घंटे ड्यूटी, ट्राॅमा सेंटर में तीन शिफ्टों में तैनात रहेगा स्टाफ

Sun, 08 Nov 2026 01:22 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:22 AM IST
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Doctors to be on 24-hour duty; staff to be deployed in three shifts at the trauma center.
शाहजहांपुर। दीपावली पर पटाखों से झुलसने व अन्य आपातकालीन घटनाओं के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। राजकीय मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों व स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है। यहां पर तीन शिफ्ट में स्टाफ तैनात रहेगा।
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मेडिकल कॉलेज में महिला और पुरुष बर्न वार्ड में विशेष रूप से बेड आरक्षित कर दिए गए हैं। इसके अलावा आपात स्थिति में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अतिरिक्त बेड की व्यवस्था अलग से की गई है। प्राचार्य डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि ट्राॅमा सेंटर में 24 घंटे डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। प्राचार्य ने बताया कि दीपावली की रात को खासतौर पर पूरे स्टाफ को पूरी तरह मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं। संवाद
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