शाहजहांपुर: घटिया निर्माण पर डीएम हुए सख्त, अभियंता को एफआईआर दर्ज कर जेल भेजने की चेतावनी

शाहजहांपुर में निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से समझौता करने वालों पर अब कार्रवाई होगी। बुधवार को नगर निगम क्षेत्र में सड़कों के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने घटिया निर्माण पर कड़ी नाराजगी जताई। एमनजई जलालनगर में सीसी रोड की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं मिलने पर उन्होंने कार्यदायी संस्था के अभियंता से नाराजगी जताई। साथ ही जांच में अनियमितता मिलने पर एफआईआर दर्ज कराकर जेल भेजने की चेतावनी दी।

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डीएम ने मुख्य अधिशासी अभियंता को सड़क की लंबाई, चौड़ाई, स्ट्रेंथ और फिटनेस की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच में निर्माण की गुणवत्ता खराब मिलने पर जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। विज्ञापन



इसके बाद डीएम ने इमली चौराहे से कचहरी तक बन रही बिटुमिनस सड़क का निरीक्षण किया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अभियंता को सड़क के दोनों ओर फुटपाथ ऊंचा कराने के निर्देश दिए, ताकि सड़क के किनारों को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सके। कचहरी तिराहे से ओवरब्रिज तक बारिश में होने वाले जलभराव की समस्या के समाधान के लिए नाली निर्माण का प्रस्ताव तैयार कराने को भी कहा। डीएम ने मुख्य अधिशासी अभियंता को सड़क की लंबाई, चौड़ाई, स्ट्रेंथ और फिटनेस की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच में निर्माण की गुणवत्ता खराब मिलने पर जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा।इसके बाद डीएम ने इमली चौराहे से कचहरी तक बन रही बिटुमिनस सड़क का निरीक्षण किया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अभियंता को सड़क के दोनों ओर फुटपाथ ऊंचा कराने के निर्देश दिए, ताकि सड़क के किनारों को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सके। कचहरी तिराहे से ओवरब्रिज तक बारिश में होने वाले जलभराव की समस्या के समाधान के लिए नाली निर्माण का प्रस्ताव तैयार कराने को भी कहा।

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