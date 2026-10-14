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Shahjahanpur News: एथलेटिक्स प्रतियोगिता का उद्घाटन 15 को करेंगे डीएम

Wed, 14 Oct 2026 12:59 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:59 AM IST
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DM to inaugurate athletics competition on the 15th.
शाहजहांपुर। हथौड़ा स्थित परमवीर चक्र विजेता नायक जदुनाथ सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में 15 अक्तूबर को होने वाली जनपदीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का उद्घाटन डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह करेंगे। प्रतियोगिता में जिले की करीब 45 टीमें भाग लेंगी।
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खेल सचिव कैप्टन रामकुमार ने सभी टीमों को निर्देश दिए हैं कि वे सुबह 8:30 बजे अपनी निर्धारित यूनिफॉर्म में टीम मैनेजर और कोच के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें। प्रतियोगिता की तैयारियों को लेकर प्रधानाचार्य अनिल कुमार, संजय मौर्य, डॉ. अमीर सिंह, दीपक दीक्षित, जेपी मौर्य और शाइस्ता नसीम आदि व्यवस्था में जुटे रहे। संवाद
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