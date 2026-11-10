Shahjahanpur News: ग्रामीण क्षेत्राें में भी धूमधाम से मनाई गई दिवाली
बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 12:51 AM IST
Updated Tue, 10 Nov 2026 12:51 AM IST
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शाहजहांपुर। ग्रामीण इलाकों में दिवाली धूमधाम से मनाया गया। पुवायां के गांव बड़ागांव के कनेरी बाबा स्थान पर दीपोत्सव मनाया गया। रामप्रकाश शुक्ला, पुजारी मुकेश दास और रमेशचंद्र ने पूजन किया।
तिलहर में शुभ मुहूर्त में विधि-विधान से पूजन किया गया। इस बीच चंदन लाल बजरिया में पीलीभीत-शाहजहांपुर के एमएलसी डॉ. सुधीर कुमार गुप्ता ने भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह आयोजित किया।
जलालाबाद में देर शाम प्रभारी निरीक्षक अरविंद चौहान साथियों के साथ गांव बझेड़ा पहुंचे और गांव किनारे झुग्गी झोंपड़ी डालकर रहने वालों को खील खिलौने, मिठाई, मोमबत्ती, दीपक व आतिशबाजी बांटकर उनके साथ त्योहार मनाया। मिर्जापुर में घरों और प्रतिष्ठानों को रंग-बिरंगी बिजली की झालरों, मिट्टी के दीपकों और गेंदे के फूलों से सजाया। रंगोली भी सजाई गई। संवाद
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तिलहर में शुभ मुहूर्त में विधि-विधान से पूजन किया गया। इस बीच चंदन लाल बजरिया में पीलीभीत-शाहजहांपुर के एमएलसी डॉ. सुधीर कुमार गुप्ता ने भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह आयोजित किया।
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जलालाबाद में देर शाम प्रभारी निरीक्षक अरविंद चौहान साथियों के साथ गांव बझेड़ा पहुंचे और गांव किनारे झुग्गी झोंपड़ी डालकर रहने वालों को खील खिलौने, मिठाई, मोमबत्ती, दीपक व आतिशबाजी बांटकर उनके साथ त्योहार मनाया। मिर्जापुर में घरों और प्रतिष्ठानों को रंग-बिरंगी बिजली की झालरों, मिट्टी के दीपकों और गेंदे के फूलों से सजाया। रंगोली भी सजाई गई। संवाद
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