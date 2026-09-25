Shahjahanpur News: धार्मिकस्थल का लाउडस्पीकर बंद कराने पर ऊनकलां गांव में विवाद, आठ नामजद

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पुजारी होरीलाल ने बताया कि 18 सितंबर की शाम करीब पांच बजे शिवमंदिर पर पूजा-अर्चना कर रहे थे। तभी गांव के इंतजार अली, नदीम अली, मुस्तकीम अली, आजम अली, रिजवान अली, फैजान अली, लाली, तरीकत अली व गांव के अन्य व्यक्ति मंदिर पर आ गए। इनमें एक आरोपी के हाथ में बंदूक भी थी।आरोप है कि हमलावरों ने गालियां देते मारपीट शुरू कर दी, साथ ही मंदिर में बज रहे लाउडस्पीकर को बंद कर दिया। पुजारी को धमकाया कि अगर दोबारा से लाउडस्पीकर बजाया तो जान से मार देंगे। पुजारी ने थाने में तहरीर दी तो पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लेने के बाद शांतिभंग में कार्रवाई कर दी। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने हिंदू जागरण मंच विधि प्रकोष्ठ के प्रांत संयोजक राजेश अवस्थी से संपर्क साधा।उन्होंने जिलास्तरीय अधिकारियों को ज्ञापन देकर पूरे मामले से अवगत कराया। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और 22 सितंबर को आठ नामजद व अज्ञात लोगों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया।सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि पुजारी की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। अज्ञात लोगों की पहचान कराई जा रही है।सीसी कैमरे लगाए गएघटना के बाद मंदिर परिसर में सीसी कैमरे लगाए गए हैं। कैमरे के जरिये निगरानी की जा रही है। दूसरी ओर गांव में पर्याप्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।