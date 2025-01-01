Shahjahanpur News: प्रभातफेरी में भजनों पर झूमे श्रद्धालु, खेली फूलों की होली
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 12:34 AM IST
Updated Sat, 07 Nov 2026 12:34 AM IST
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शाहजहांपुर। कृष्णानगर स्थित श्रीकृष्ण मंदिर में शुक्रवार को प्रभातफेरी का स्वागत संजय गुप्ता के परिवार ने किया। पूजन-अर्चन और आरती के बाद श्री राधानाम संकीर्तन मंडल ने भजनों की प्रस्तुति दी। हरीश बजाज, मोहन लाल अरोरा, अनिल कक्कड़, रविंद्र मिश्रा और गौरव अरोरा ने भजन सुनाए। इस दौरान श्रद्धालु भजनों पर जमकर झूमे और फूलों की होली खेली। अंत में आरती के बाद भंडारे में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। दीप गुप्ता भी मौजूद रहे। संवाद
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