फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Demand for a judicial inquiry into the case of the killing of two sadhus.

Shahjahanpur News: दो साधुओं की हत्या के मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग

Tue, 06 Oct 2026 01:10 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:10 AM IST
विज्ञापन
Demand for a judicial inquiry into the case of the killing of two sadhus.
कलक्ट्रेट में ज्ञापन देने पहुंचे संत समाज के लोग। संवाद
शाहजहांपुर। खुदागंज के ग्राम सूथा स्थित शिव मंदिर में संत गोपाल दास और बिहारी दास की हत्या के मामले में संत समाज ने न्यायिक जांच की मांग की है। सोमवार को अंतरराष्ट्रीय सर्व धर्म परिषद और योगी औघड़ अखाड़ा के संतों ने डीएम को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार अपूर्वा सिंह को सौंपा।
विज्ञापन

बृहस्पतिवार सुबह सूथा गांव के प्राचीन मंदिर परिसर में बाबा गोपाल दास और उनके चेले बिहारी दास की लोहे के पाइप से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद शव जला दिए गए थे। पुलिस ने मामले में हत्यारोपी सुमित को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया था।
विज्ञापन

ज्ञापन में घटना के षड्यंत्रकारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने, मंदिर की जमीन को मुक्त कराने और संतों को सौंपने की मांग की गई। मृतक संतों की समाधि निर्माण में किसी तरह का व्यवधान न होने देने की भी मांग की गई। इसके अलावा हत्यारोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग रखी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस दौरान नीरज वाजपेयी, मंडल अध्यक्ष औघड़ प्रमोद नाथ अघोरी, रामदुलारे शर्मा, स्वामी पवन गिरि और स्वामी सत्य पुरी समेत अन्य संत मौजूद रहे।
--
हत्या के आरोपी पर सीसी कैमरों से निगरानी
शाहजहांपुर। खुदागंज थाना क्षेत्र के सूथा गांव में हुए दोहरे हत्याकांड के आरोपी सुमित पर जिला जेल प्रशासन की कड़ी नजर है। जेल में आरोपी की गतिविधियों की 24 घंटे सीसी कैमरों से निगरानी की जा रही है। जेल प्रशासन सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क है। पुलिस की जांच में सामने आया था कि आरोपी हिंसक प्रवृत्ति का है और कई बार लोगों से मारपीट-आगजनी की घटनाएं कर चुका है।
जेल अधीक्षक जेपी तिवारी ने बताया कि आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। सीसी कैमरों के माध्यम से उसकी निगरानी की जा रही है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed