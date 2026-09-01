Shahjahanpur News: यूपी बोर्ड परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि बढ़ी

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डीआईओएस ने बताया कि संस्था के प्रधानानाचार्य छात्र-छात्राओं से प्राप्त परीक्षा शुल्क को एकमुश्त चालान के माध्यम से एक सितंबर तक कोषागार में जमा कर सकेंगे। कोषागार में जमा परीक्षा शुल्क की सूचना और छात्र-छात्राओं के शैक्षिक विवरण परिषद की वेबसाइट पर पांच सितंबर की रात 12 बजे तक ऑनलाइन अपलोड किए जा सकेंगे। संवाद

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शाहजहांपुर। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने वर्ष 2027 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के संस्थागत एवं व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के परीक्षा शुल्क जमा करने और ऑनलाइन आवेदन की तिथियों में बदलाव किया है।