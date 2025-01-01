Shahjahanpur News: संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का धरना, 12 से लखनऊ में आंदोलन की चेतावनी

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धरनास्थल पर पहुंचे प्रांतीय अध्यक्ष ठाकुर मयंक सिंह ने कर्मचारियों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने बताया कि शासन के अधिकारियों के साथ प्रांतीय नेताओं की बैठक प्रस्तावित है। वार्ता में मांगों पर सहमति नहीं बनी तो शनिवार को भी धरना जारी रहेगा। इसके बाद 12 अक्तूबर से लखनऊ में विशाल और अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया जाएगा।उधर, तिलहर में संविदा पर तैनात डॉक्टरों, कर्मचारियों, आशा संगिनी और आशा कार्यकर्ताओं के कार्य बहिष्कार से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रहीं। पीएचसी कुंवरगंज, रमापुर और राजनपुर में उपचार नहीं मिलने पर मरीज सीएचसी तिलहर पहुंचे, जिससे वहां भीड़ बढ़ गई। गर्भवती महिलाओं को जांच और टीकाकरण में भी दिक्कत हुई।सीएमओ डॉ. विवेक मिश्रा ने बताया कि गर्भवती महिलाओं के हित को देखते हुए स्वास्थ्य इकाइयों पर एएनएम की ड्यूटी लगाई गई है। हड़ताल से कुछ स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा है।