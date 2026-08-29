Shahjahanpur News: भीषण गर्मी में बिजली नहीं आने से भड़के उपभोक्ता...लगाया जाम

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बृहस्पतिवार की शाम करीब छह बजे ककरा उपकेंद्र का आनंदपुरम फीडर की आपूर्ति बंद हो गई। कुछ देर के बाद कुछ हिस्से की बिजली आ गई, जबकि काफी इलाका अंधेरे में रहा। लोगों का आरोप है कि लोहारों वाले चौराहे पर निर्माण कार्य के नाम पर बिजली कटौती की जाती है और कर्मचारी काम नहीं करते हैं।उपभोक्ताओं ने जेई को फोन लगाया। उन्होंने भी कॉल रिसीव नहीं की। इससे खफा उपभोक्ता रात करीब आठ बजे लोहारों वाले चौराहे पर आ गए। उन्होंने जाम लगा दिया और विद्युत निगम के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। निगम की मनमानी से खफा काफी लोग सड़क पर आ गए। इस बीच डॉयल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से वार्ता की।आश्वासन दिया कि अधिकारियों से वार्ता कर जल्द ही आपूर्ति को बहाल कराएंगे, तब करीब साढ़े नौ बजे जाम खोला गया। रात करीब 11 बजे बिजली आपूर्ति बहाल हो सकी।11 केवीए लाइन पर इंसुलेटर बर्स्ट होने से ठप हुआ फीडरअधिशासी अभियंता सिटी आरपी सिंह ने बताया कि ककरा उपकेंद्र के आनंदपुरम फीडर पर 11 केवीए की लाइन पर पांच जगहों पर इंसुलेटर बर्स्ट होने के चलते लाइन कई जगहों पर प्रभावित हुई थी। लाइन को चेक करने के चलते आपूर्ति को बंद करना पड़ रहा था। इसके चलते आपूर्ति शुरू करने में देरी हुई।