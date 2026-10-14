Shahjahanpur News: पलिया-लखनऊ हाईवे का निर्माण कार्य शुरू...राहगीरों को मिली राहत

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पलिया-लखनऊ हाईवे एनएचएआई के अंतर्गत आता है। एनएचएआई ने पीडब्ल्यूडी को 22 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। इससे हरदोई बाइपास से लेकर नियामतपुर तक सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। इस सड़क पर गड्ढों की वजह से राहगीरों का चलना मुश्किल हो गया था। अभी पुवायां रोड महिला थाना से रोडवेज होते हुए कचहरी पुल से हरदोई बाइपास तक सड़क का निर्माण कराया जाएगा।संभावना है कि अगले 10 से 15 दिनों तक सड़क का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता महेंद्र पाल ने बताया कि संबंधित एजेंसी को निर्माण तेजी से कराने के निर्देश दिए गए हैं। निर्माण कार्य की गुणवत्ता की लगातार निगरानी की जा रही है।