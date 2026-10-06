फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Complaint regarding the use of a picture of a deity on a business card.

Shahjahanpur News: व्यापारिक कार्ड पर भगवान की तस्वीर लगाने की शिकायत

Tue, 06 Oct 2026 01:17 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:17 AM IST
विज्ञापन
Complaint regarding the use of a picture of a deity on a business card.
तिलहर प्रभारी निरीक्षक को शिकायती पत्र देने पहुंचे हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी। स्रोत: संगठन
तिलहर। हिंदू युवा वाहिनी के जिला उपाध्यक्ष राम लखन कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं के साथ सोमवार दोपहर प्रभारी निरीक्षक प्रभात चंद्र को शिकायती पत्र दिया। इसमें नगर में श्री गणेश बैंड के नाम से वितरित किए जा रहे व्यापारिक प्रचार कार्ड पर भगवान गणेश की तस्वीर और नाम अंकित होने की शिकायत की है।
विज्ञापन

राम लखन कुशवाहा ने कहा कि व्यापारिक प्रचार के लिए हिंदू देवी-देवताओं के नाम और चित्रों का इस तरह इस्तेमाल किए जाने से सनातन धर्म के अनुयायियों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं की ओर से शिकायती पत्र दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed