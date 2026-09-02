Shahjahanpur News: कलशयात्रा के साथ श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:23 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:23 AM IST
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खुदागंज। म्यूना गांव में मंगलवार को सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ हो गया। इससे पहले, ग्रामीणों ने श्रद्धा और उल्लास के साथ कलशयात्रा निकाली।
कलशयात्रा में शामिल महिलाएं और पुरुष कुचई घाट पहुंचे और वहां पवित्र देवहा नदी से कलशों में जल भरकर महादेव मंदिर होते हुए कथा स्थल पहुंचे। कथा व्यास पंडित शैलेंद्र मिश्रा ने हवन-पूजन के साथ श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ किया। पहले दिन उन्होंने कथा के श्रवण का महत्व बताया गया। कलशयात्रा और कथा श्रवण में मुन्ना सिंह, अशोक सिंह, विनोद कुमार सिंह, रामदयाल, मुनेंद्र पाल, राजकुमार सिंह आदि शामिल रहे। संवाद
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कलशयात्रा में शामिल महिलाएं और पुरुष कुचई घाट पहुंचे और वहां पवित्र देवहा नदी से कलशों में जल भरकर महादेव मंदिर होते हुए कथा स्थल पहुंचे। कथा व्यास पंडित शैलेंद्र मिश्रा ने हवन-पूजन के साथ श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ किया। पहले दिन उन्होंने कथा के श्रवण का महत्व बताया गया। कलशयात्रा और कथा श्रवण में मुन्ना सिंह, अशोक सिंह, विनोद कुमार सिंह, रामदयाल, मुनेंद्र पाल, राजकुमार सिंह आदि शामिल रहे। संवाद
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