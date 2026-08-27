फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Class 2 student dies of high fever... sister also ill.

Shahjahanpur News: तेज बुखार आने से कक्षा दो के छात्र की मौत...बहन भी बीमार

Thu, 27 Aug 2026 11:26 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 11:26 PM IST
विज्ञापन
Class 2 student dies of high fever... sister also ill.
सुंदरम का फाइल फोटो। स्रोत: परिजन
परौर (शाहजहांपुर)। थाना चौराहा स्थित मदनपाल के सात वर्षीय पुत्र सुंदरम की बुखार से मौत हो गई। वह संविलियन स्कूल में कक्षा दो का छात्र था। उसकी बहन भी बुखार से पीड़ित है। सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पहुंचकर शिविर लगाकर जांच की। डॉक्टरों को बुखार के काफी मरीज मिले हैं। हालांकि, मलेरिया व डेंगू का कोई पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है।
विज्ञापन

मजदूरी करने वाले मदनपाल के पुत्र सुंदरम को 24 अगस्त की रात तेज बुखार आया। अगले दिन परिजनों ने बीयूएमएस डॉक्टर को दिखाकर दवा ली लेकिन बुखार नहीं उतरा। परिवार वाले उसे शहर या जलालाबाद में डॉक्टर को दिखाने लाने की तैयारी में थे, लेकिन बुधवार की रात करीब दस बजे बुखार से तप रहे सुंदरम ने दम तोड़ दिया।
विज्ञापन

उसकी मौत से मां अनीता बिलख पड़ीं। सूचना पर पीएचसी से टीम ने गांव में पहुंचकर जांच की। सुंदरम की 12 वर्षीय बहन आरती भी बुखार से पीड़ित मिली। टीम ने गांव में शिविर लगाकर 80 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। कलान पीएचसी के इंचार्ज डॉ.आरेंद्र यादव ने बताया कि ग्रामीण वायरल बुखार से पीड़ित मिले हैं। उनका इलाज किया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

--
सफाई व्यवस्था बेपटरी...लगे कूड़े के ढेर
संचारी रोग नियंत्रण अभियान के नाम पर खानापूर्ति की गई है। परौर कस्बे में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। यहां पर मच्छरों से बचाव के लिए फॉगिंग या कीटनाशक दवा का छिड़काव नहीं कराया गया है। इसके चलते मच्छर पनप रहे हैं। बुखार के प्रकोप के चलते क्षेत्रीय लोगों ने सफाई दुरुस्त कराने की मांग की है।

--
मथाना गांव में स्वास्थ्य टीम ने की जांच
मदनापुर के मथाना गांव में बुखार का प्रकोप की सूचना आने के बाद बृहस्पतिवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वहां पहुंचकर जांच की। यहां भी वायरल बुखार के मरीज मिले। मलेरिया और डेंगू का कोई मरीज जांच में सामने नहीं आया।
--
बच्चे की मौत की सूचना के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में पहुंचकर जांच की है। मरीजों का परीक्षण कर दवा दी है।

-डॉ.पीपी श्रीवास्तव, एसीएमओ
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed