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क्रिकेट मैच : जीएफ कॉलेज मैदान पर क्रिकेट मैच दोपहर 12:00 बजे से।



ज्ञापन : सीनियर सिटीजन सोसायटी की ओर से राजकीय मेडिकल कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन दोपहर 12:00 बजे।

श्रीमद् भागवतकथा : विश्वनाथ मंदिर परिसर में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 2:00 बजे से।

धरना : उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से शिक्षकों का धरना बीएसए कार्यालय पर दोपहर 2:00 बजे से।

कथा : श्री राधा श्याम संकीर्तन मंडल की ओर से साउथ सिटी में श्री राधा चरितामृत कथा शाम 5:00 बजे से।

शिविर : रोडवेज बस स्टैंड परिसर में चालकों के नेत्र परीक्षण के लिए शिविर लगेगा सुबह 10:00 बजे से।